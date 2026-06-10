Движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто
По предварительной информации, ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку.
«На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются», — сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее он сообщал, что 7 и 9 июня украинские беспилотники повреждали Чонгарский мост на пункте пропуска «Джанкой», на дороге, ведущей в Крым.
Движение через этот автомобильный пункт пропуска временно перекрыто. Транспорт в Крым идет по объездным маршрутам и пункт пропуска «Армянск».
Дорога на полуостров по Арабатской стрелке — альтернативный путь. Но она не отвечает современным требованиям.