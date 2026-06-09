Приемным семьям для пожилых людей увеличили выплаты втрое

Приемным семьям, заботящимся о посторонних пожилых людях, увеличили сумму выплат в три раза, с 8 629 до 27 093 тысяч рублей. Решение принято 8 июня на заседании правительства Севастополя.

— Мы приводим размер выплаты для семей, которые берут в семьи пожилого человека, в соответствие с аналогичными при приеме в семью несовершеннолетнего ребенка. Полагаем, что такая мера позволит нам устроить одиноких пожилых людей в семьи, — представила проект постановления директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина.

Она также сообщила, что на сегодня в Севастополе только одна семья взяла на себя заботу о пожилом человеке.

— Реально, восемь тысяч — это не та сумма, которая может компенсировать расходы на содержание, — констатировала Е.Сулягина.

Приемная семья для пожилых людей и инвалидов представляет собой совместное проживание и ведение общего хозяйства гражданина, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, и лица, осуществляющего уход.

Воспользоваться таким правом могут граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание и обеспечивать основные жизненные потребности. Это одинокие или одиноко проживающие: женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины — 60 лет и старше, инвалиды старше 18 лет, у которых дети трудоспособного возраста или родители отсутствуют или проживают за пределами города Севастополя.

Принимающим лицом может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, проживающий в городе Севастополе, не старше 70 лет.

Принимающая и принимаемая стороны не должны приходиться друг другу близкими родственниками (детьми, родителями, супругами).

В приемной семье одновременно могут проживать не более двух принимаемых лиц.