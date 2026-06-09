Площадь Ушакова украсят бархатцы

Сотрудники «Парков и скверов» продолжают озеленение городских общественных пространств. Сегодня на центральной клумбе на пл. Ушакова высаживают девять тысяч растений.

Бархатцы или тагетесы олицетворяют солнце и считаются символом жизни и плодородия. Эти яркие неприхотливые цветы выбирают для украшения парков и скверов из-за насыщенной окраски и обилия соцветий. Они будут радовать севастопольцев до поздней осени.

По словам заместителя начальника цеха благоустройства Ленинского района ГБУ «Парки и скверы» Юлии Емельяненко, перед началом посадки была обработана и подготовлена почва на клумбе. Затем непосредственно началась высадка растений. В этом году на круглой клумбе будет высажено девять тысяч прямостоячих бархатцев исключительно ярко-желтого цвета.

— Днем поливать цветы нельзя, поэтому будет использоваться ночной полив, чтобы цветы не пожгло палящее солнце. Чтобы бархатцы дольше цвели, со временем, когда первая волна отцветет, мы будем заниматься стрижкой усохших бутонов, чтобы последующие цветы набирались сил и долго радовали нас своим буйным цветением, — объяснила Ю.Емельяненко.

Всего этим летом на городских клумбах высадят 250 тысяч разнообразных цветов. Летний ассортимент будет представлен агератумами, бархатцами, бегониями, гацаниями, колеусами, сальвией, георгинами, портулаком и петуниями.