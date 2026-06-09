Купальный сезон откроют на три месяца

Купальный сезон 2026 года продлится с 15 июня по 15 сентября. Постановление об этом принято 8 июня на заседании правительства Севастополя.

Как прозвучало на заседании, после принятия постановления будут обеспечены условия для отдыха граждан путем организации мест отдыха, повышения безопасности и качества обслуживания отдыхающих на пляже.

— До 15 июня мы успеем все выдать. Уже несколько деклараций получили, ведется активная работа, — отреагировала на вопрос губернатора Михаила Развожаева на вопрос о готовности пляжей заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева,

Как уже сообщалось, 15 июня в Севастополе откроются 24 пляжа: «Наш парус», «Звездный берег», «Орловка-1», «Серебряный», «Нахимовец», «Мыс Хрустальный», «Песочный», «Аквамарин», «Омега», «Солдатский», «Яшмовый», «Учкуевка», «Любимовка-2», ДОЛ «Алькадар», пансионат «Радость», ДОЛ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Солнечный», «Любимовка», «Дельфин», «Парк Победы», «Андреевка», «Ушакова балка».

В Республике Крым с 1 июня открыты 385 официальных пляжей, это на 5% больше, чем в прошлом году. Таким образом в Крыму купальный сезон будет на 15 дней длиннее, чем в Севастополе.