Детский омбудсмен пойдет на третий срок

Изменения в региональный закон позволят действующему уполномоченному по правам ребенка в Севастополе Марине Песчанской, полномочия которой заканчиваются 13 июня, продолжить свою деятельность после двух разрешенных сроков.

Проект местного закона «О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» внес в законодательное собрание 8 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а подготовил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что федеральный закон не содержит положение, ограничивающее право уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации занимать свою должность более двух сроков подряд, а регулирование вопроса о предельном сроке замещения указанной госдолжности находится в исключительном ведении субъекта РФ. Поэтому разработчики законопроекта предложили исключить указанное положение из закона города об уполномоченном по правам ребенка.

«Принятие закона снимет ограничение, которое не было установлено на федеральном уровне для лица, занимающего должность уполномоченного в субъекте Российской Федерации, что в свою очередь, позволит уполномоченному по правам ребенка в Севастополе продолжить свою деятельность», — указано в пояснении.

Согласно действующей редакции местного закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе», одно и то же лицо не может занимать данную должность более двух сроков подряд. В связи с этим, действующий детский омбудсмен М.Песчанская, занимающая пост в течение 10 лет, без корректировки закона не может быть выдвинута на новый срок.

Аналогичную процедуру провели и с уполномоченным по правам человека в Севастополе Павлом Буцаем, который находился на должности два срока подряд с 2015 года и не мог претендовать на эту госдолжность еще раз. Изменив региональный закон, подобные ограничения сняли и позволили ему продолжить работу третий срок.