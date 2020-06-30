Вручили дипломы и открыли спортплощаду

В Севастопольском профессиональном художественном колледже (СПХК) 30 июня торжественно вручали красные дипломы выпускникам. В этом году учебное заведение выпустило 136 молодых специалистов.

— В этом году у нас 136 выпускников, из которых 14 завершили обучение с красным дипломом. Я думаю, ребята запомнят этот выпускной на всю жизнь, — уверена директор колледжа Светлана Еременко.

В колледже традиционно открыты специальности художественного направления: технология парикмахерского искусства, художественно-оформительских работ. Уже второй год учебное заведение набирает студентов по специальностям практический дизайн, закройщик, портной. В этом году колледж получит лицензию на подготовку специалистов садово-паркового и ландшафтного строительства, а также пожарных.

В колледже ожидают, что в этом году бюджетные и коммерческие группы будут укомплектованы полностью. Выпускников в Севастополе много: 4300 человек окончили девятый класс, 3200 — 11-й.

— Я училась на факультете художник-оформитель. Получила много знаний и благодарна всем преподавателям, которые эти знания дали. В дальнейшем собираюсь поступать в СевГУ на дизайнерский факультет, — рассказывает выпускница СПХК 2020 Диана Зейдуллаева.

Ее стремление к дальнейшему образованию поддерживают отличники Елизавета Тутынина и Арина Ночёвка.

Мама выпускницы Елизаветы Тутыниной из Керчи очень рада за дочь:

— Дочь говорит, что получить красный диплом было легко. Думаю, легко, когда работаешь, когда сдаешь задания вовремя, когда прикладываешь усилия. Нужно просто учиться, стараться и, в принципе, тогда все получится. Лиза всегда рисовала, поэтому мы выбрали это училище. Училище хорошее и общежитие хорошее. Я всегда была за нее спокойна.

Севастопольский профессиональный художественный колледж стал первым учреждением профессионального образования Севастополя, получившим возможность обновить свою спортивную базу. Вторым пунктом торжества стало открытие спортивной площадки.

У правительства Севастополя есть планы по развитию колледжей города: архитектурно-строительного, строительного на ул.Маршала Геловани и информационных технологий. В архитектурно-строительном колледже в будущем будет отремонтировано общежитие. Это учебное учреждение в этом году получило лицензии на много новых специальностей, которые будут востребованы городом, сообщила вице-губернатор Ольга Тимофеева.