Ветераны Севморзавода настаивают на возвращении городу ДОЛ им.В.Комарова
Ветераны Севастопольского морского завода просят врио губернатора сохранить для города детский лагерь им.Комарова, который подарен правительством города Министерству внутренних дел.
Они уже не один год пытаются отстоять принадлежавший предприятию с советских времен детский оздоровительный лагерь. Однако все их усилия пока сходят на нет. Недавнее решение правительства города о передаче двух земельных участков, составляющих имущественный комплекс «Береговое» в федеральную собственность, побудило общественников обратиться к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой пересмотреть принятое решение и предпринять усилия для возвращения заводу собственность, созданную на средства его работников.
«Вам известно, что ДОЛ им.Комарова, как и весь имущественный комплекс «Береговое», был создан по распоряжению Правительства СССР (документ подписан Сталиным в 1952 году). Такой подарок СМЗ им.Орджоникидзе получил за трудовые и военные подвиги в годы Великой Отечественной войны. Строился лагерь на средства СМЗ и руками рабочих. Живы еще те ветераны, которые проектировали, строили, облагораживали территорию, воспитывали севастопольских детей, лелеяли ландшафтный парк, созданный Николаем Данилевским [известный русский естествоиспытатель 19 века], который проживал там с 1867-го по 1885 год. Там же и находится его могила, памятник регионального значения», — напоминают в обращении М.Развожаеву ветераны СМЗ.
По их словам, история «Берегового», и лагеря им.Комарова в том числе, — это история завода, его работников и всего города. За всю славную историю в лагере отдохнули около 100 тысяч юных севастопольцев.
«Наш лагерь считали вторым Артеком, — утверждают морзаводцы, напоминая, что предыдущий губернатор Дмитрий Овсянников 20 апреля 2017 года скоропалительно, без согласия депутатов и путем искажения протокола голосования, состоявшегося в ходе заседания правительства, принял возмутившее общественность и депутатов решение о передаче имущественного комплекса «Береговое» из городской собственности в федеральную для создания там ведомственного лагеря МВД.
Ветераны-морзаводцы удручены нынешним техническим состоянием лагеря, который уже шесть лет не принимает детей, а его здания и сооружения неумолимо разрушаются и ветшают.
К тому же ДОЛ им.Комарова выведен из реестра лагерей Севастополя и Крыма, то есть формально с 2015 года он вообще не существует.
«В результате такого «государственного подхода» к детскому социальному объекту не просматривается намерение сохранить лагерь и в ближайшем будущем вероятность его работы», — вынуждены констатировать общественники.
У них также не вызывают веры озвученные врио губернатора договоренности о выделении квот на путевки севастопольским детям. Причина — отсутствие официальных договоренностей по этому вопросу с нынешним руководством МВД страны.
В своем обращении общественники предлагают иное решение: выделить городу из общей площади комплекса «Береговое» девять из 34 га площади под ДОЛ им.Комарова вместе с объектом культурного наследия — могилой Н.Данилевского для создания общероссийского детского центра по типу «Сириуса», где могли бы реализовываться образовательные программы, включающие идеи ученого.
«Это позволило бы сохранить не только историю лагеря, но и поднять наш лагерь на новый уровень. Государственные инвестиции, которые может получить МВД, под общероссийский статус лагеря (типа «Сириус»), мог бы получить и город», — считают активисты.
Обращаясь к врио губернатора, они надеются услышать его «честную и объективную оценку произошедшего».