Ветераны Севморзавода настаивают на возвращении городу ДОЛ им.В.Комарова

Они уже не один год пытаются отстоять принадлежавший предприятию с советских времен детский оздоровительный лагерь. Однако все их усилия пока сходят на нет. Недавнее решение правительства города о передаче двух земельных участков, составляющих имущественный комплекс «Береговое» в федеральную собственность, побудило общественников обратиться к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой пересмотреть принятое решение и предпринять усилия для возвращения заводу собственность, созданную на средства его работников.

«Вам известно, что ДОЛ им.Комарова, как и весь имущественный комплекс «Береговое», был создан по распоряжению Правительства СССР (документ подписан Сталиным в 1952 году). Такой подарок СМЗ им.Орджоникидзе получил за трудовые и военные подвиги в годы Великой Отечественной войны. Строился лагерь на средства СМЗ и руками рабочих. Живы еще те ветераны, которые проектировали, строили, облагораживали территорию, воспитывали севастопольских детей, лелеяли ландшафтный парк, созданный Николаем Данилевским [известный русский естествоиспытатель 19 века], который проживал там с 1867-го по 1885 год. Там же и находится его могила, памятник регионального значения», — напоминают в обращении М.Развожаеву ветераны СМЗ.

По их словам, история «Берегового», и лагеря им.Комарова в том числе, — это история завода, его работников и всего города. За всю славную историю в лагере отдохнули около 100 тысяч юных севастопольцев.

«Наш лагерь считали вторым Артеком, — утверждают морзаводцы, напоминая, что предыдущий губернатор Дмитрий Овсянников 20 апреля 2017 года скоропалительно, без согласия депутатов и путем искажения протокола голосования, состоявшегося в ходе заседания правительства, принял возмутившее общественность и депутатов решение о передаче имущественного комплекса «Береговое» из городской собственности в федеральную для создания там ведомственного лагеря МВД.

Ветераны-морзаводцы удручены нынешним техническим состоянием лагеря, который уже шесть лет не принимает детей, а его здания и сооружения неумолимо разрушаются и ветшают.

К тому же ДОЛ им.Комарова выведен из реестра лагерей Севастополя и Крыма, то есть формально с 2015 года он вообще не существует.

«В результате такого «государственного подхода» к детскому социальному объекту не просматривается намерение сохранить лагерь и в ближайшем будущем вероятность его работы», — вынуждены констатировать общественники.

У них также не вызывают веры озвученные врио губернатора договоренности о выделении квот на путевки севастопольским детям. Причина — отсутствие официальных договоренностей по этому вопросу с нынешним руководством МВД страны.

В своем обращении общественники предлагают иное решение: выделить городу из общей площади комплекса «Береговое» девять из 34 га площади под ДОЛ им.Комарова вместе с объектом культурного наследия — могилой Н.Данилевского для создания общероссийского детского центра по типу «Сириуса», где могли бы реализовываться образовательные программы, включающие идеи ученого.

«Это позволило бы сохранить не только историю лагеря, но и поднять наш лагерь на новый уровень. Государственные инвестиции, которые может получить МВД, под общероссийский статус лагеря (типа «Сириус»), мог бы получить и город», — считают активисты.

Обращаясь к врио губернатора, они надеются услышать его «честную и объективную оценку произошедшего».