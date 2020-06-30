«Ласпи» и «Горный» приказано запустить уже со следующей недели

В Крыму детские оздоровительные лагеря откроют в первых числах июля. Севастопольские — оказались к открытию пока не готовы.

Уже 3 июля севастопольские ребята выедут на отдых в Евпаторию согласно заранее приобретенным путевкам. Однако выезд в ДОЦ «Артек» пока откладывается на несколько дней, о чем проинформировала администрация детского центра.

Севастопольские лагеря — «Ласпи» и «Горный» — после длительных обсуждений на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции решено запустить 6 и 7 июля, хотя упорно предлагалось сделать это не раньше 15 июля. При этом выезд детских творческих групп из Севастополя на различные конкурсы и соревнования по решению Роспотребнадзора пока ограничен Крымским полуостровом.

Что касается детских пришкольных лагерей, то, по словам директора департамента образования Елены Богомоловой, они начнут работать только в августе: так захотели родители. Правда, в процессе обсуждения выяснилось, что дело вовсе не в желании родителей, а в намерении департамента провести в школах ремонты и завершить кампанию по сдаче ЕГЭ.

Таким образом, пока в августе планируется открыть только три пришкольных лагеря, в том числе в школе №59 (в селе Терновка) и в образовательном центре «Бухта Казачья».

Е.Богомолова сообщила, что выезд детей в лагеря теперь осуществляется с площадки в районе ТЦ «Лаванда» и попросила обеспечить участие в процессе отправки представителей УМВД.