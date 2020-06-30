Газ с июля не дорожает, а дешевеет

Тариф на газ для населения Севастополя с июля 2020 года не подорожает на 8%, как было запланировано, а снизится.

Департамент городского хозяйства внес изменения в собственный приказ, которым в декабре 2019 годы устанавливались тарифы на газ для населения на следующий год.

Для потребителей ПАО «Севастопольгаз», у которых расход природного газа меньше 3500 куб.м в год, тариф с 1 июля составит 4,86 руб/куб.м вместо запланированных 5,44 руб/куб.м.

Для объема потребления газа свыше 3500 куб.м в год тариф не меняется. Как и в 2019 году, он составляет 8,116 руб/куб.м.

Для потребителей газа ГУП «Севастопольгаз» (газораспределительная станция в с.Вишневое) тариф еще ниже: 3,89 руб/куб.м. При потреблении свыше 3500 куб.м в год тариф не меняется: 7,035 руб/куб.м.

По данным правительства города, жители Севастополя к июню 2020 года накопили долгов за коммунальные услуги на один миллиард 165 миллионов рублей. За электроэнергию долг составляет 517 млн рублей, за теплоснабжение — 512,8 млн рублей, за потребленный природный газ — 122 млн рублей, за услуги водоснабжения и водоотведения — 533 млн рублей.

Власти соседнего региона — Республики Крым приняли решение отказаться от запланированного восьмипроцентного повышения тарифов на газ и электроэнергию с 1 июля, учитывая сложную экономическую ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса. При этом обещано, что удвоения тарифных ставок с 1 января 2021 года не будет.