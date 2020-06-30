Эталоном для Детского парка станет отремонтированная Большая Морская

Комсомольский (детский) парк осветят 160 новыми фонарями, дополнительно озеленят, создадут зоны отдыха и развлечений для детей и взрослых; аллеи и площадки замостят тротуарной плиткой, а фонтан — облицуют гранитом. И самое главное: в парке построят стационарный туалет.

О начале капитального ремонта в Комсомольском (детском) парке им.Марии Байды журналистам рассказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов

— В городе реорганизуются 11 общественных пространств, работы на которых в этом году должны быть завершены. Одно из них — детский парк. Весь период эксплуатации здесь не было нормального освещения, зона плохо содержалась и находилась в ущербном состоянии, — рассказал Е.Горлов.

По его словам, в прямой доступности от детского парка расположена ул.Большая Морская, которая на сегодня соответствует всем современным требованиям. Поэтому она должна послужить эталоном для ремонтников. В парке будет установлено более 160 светоточек, а на шести тысячах квадратных метров высадят более 800 зеленых насаждений: деревьев, цветов и кустарников. Создадут зоны для детей и взрослых. Аллеи, дорожки и площадки усовершенствуют и установят оборудование для детского досуга.

При этом и.о. директора горхоза пообещал, что с предпринимателем, который на территории парка держит аттракционы, поработают.

— Он должен придерживаться той же самой концепции, которую реализует город. Мы будем выходить с требованиями, чтобы данный предприниматель в том же самом ключе, синхронно с нами обновил свою территорию, — добавил Е.Горлов.

Трансформаторную подстанцию, расположенную на территории парка, из-за которой было много жарких споров еще на этапе общественных слушаний, уберут, а стационарный туалет — построят.

Исполнительный директор фирмы-подрядчика ООО «Билдинг Технолоджис» Герман Айнетдинов рассказал, что в парке будет проложена современная система орошения, которая предусматривает подачу воды в каждый его уголок. Изюминкой пространства станет центральная аллея с фонтаном.

Старый фонтан полностью отреставрируют. Его бетонную чашу облицуют гранитом.

Подрядчик обязуется показать визуализацию проекта капитального ремонта на информационных щитах, расположенных у остановки «Детский парк» и на пересечении улиц Ген.Петрова и Одесская. Так что любой сможет ознакомиться с проектными эскизами обновленного парка, архитектурными и ландшафтными нюансами благоустройства.