Дмитрия Овсянникова оштрафовали за мелкое хулиганство в аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии 30 июня рассмотрел дело об административном правонарушении экс-главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, которого обвиняли в совершении мелкого хулиганства в аэропорту Ижевска.

Чиновник (5 апреля он был заместителем министра промышленности и торговли), летевший из столицы Удмуртии в Москву, в аэропорту нецензурно возмутился требованием сотрудников полиции предъявить распечатанный электронный билет.

Дело для рассмотрения в суде было назначено на 22 мая, но несколько раз переносилось, так как Д.Овсянников не мог приехать в Ижевск из-за ограничений пандемии коронавируса.

30 июня обвиняемый опять не явился на судебное заседание, но дело рассмотрели в его отсутствие.

Суд признал Д.Овсянникова виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в две тысяч рублей, сообщило издание udm-info.ru.

После инцидента в аэропорту Д.Овсянников был исключен из партии «Единая Россия» и уволен из Минпромторга РФ.