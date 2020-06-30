Covid-19 завезли рабочие-сезонники и отдыхающие

По состоянию на утро 30 июня число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Севастополе приросло тремя строителями, приехавшими на заработки из других регионов страны, отпускницей из Петропавловска-Камчатского, контактировавшей с родственниками из Санкт-Петербурга и 14-летней девочкой, мать которой заболела ранее.

Общее количество заболевших с начала года достигло 235 человек, из которых 179 выздоровели, четверо умерли.

Стационарное лечение проходят сейчас 44 человека.

Всего под наблюдкем в инфекционной больнице находятся 123 человека, в городской больнице №9 — 78.

В режиме обсерваторов функционируют пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».