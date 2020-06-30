Блокпосты и QR-коды отменяют с 1 июля

На заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции во вторник, 30 июня, было принято решение отменить блокпосты на въезде в город, а также использование пропусков с QR-кодами.

При этом режим повышенной готовности продлится в Севастополе до 31 июля. Освободившихся с блокпостов людей используют для усиления работы по тестированию в рабочих колективах, медработников и лиц, находящихся в постоянном контакте с гражданами. Речь идет об учреждениях социального обслуживания, в том числе о домах престарелых.

На том же заседании объявлено о возобновлении работы всех юридических лиц (после уведомления Роспотребнадзора), за исключением хостелов, из-за невозможности обеспечить там временную изоляцию.

Также объявлено о снятии ограничений по развлекательным центрам, игровым детским комнатам, досуговым заведениям, бассейнам, баням, саунам, аквапаркам и пр.

Возобновляют работу детские, спортивные, творческие, музыкальные секции.

В то же время все возвращающиеся из-за границы граждане в обязательном порядке должны проходить 14-дневную изоляцию в условиях обсерватора.

Эта мера сохранится еще неопределенное время.