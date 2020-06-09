Вода в пруду Терновский чистая

Пробы воды из пруда соответствуют санитарным нормативам, предъявляемым к поверхностным водам.

Пробы воды из пруда соответствуют санитарным нормативам, предъявляемым к поверхностным водам.

Химико-аналитической лабораторией ГБУ Севастополя «Экоцентр» проведены аналитические исследования пробы природной воды, отобранной из пруда Терновский. Испытания проводились по следующим показателям: взвешенные вещества; водородный показатель (рН); растворенный кислород; химическое потребление кислорода (ХПК) / бихроматная окисляемость.

По исследованным показателям пробы природной воды соответствуют нормативам, установленным СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», сообщили в Севприроднадзоре.

Напомним, частные арендаторы территории, в которую входит и пруд Терновский, установили там шлагбаумы и начали строительство на береговой линии. Весной в пруду была зафиксирована массовая гибель рыбы.

Прокуратура Севастополя после проверки подала в суд исковое заявление о признании недействительными договоров аренды и субаренды участка с прудом Терновский. По российскому законодательству формирование, образование и распоряжение земельным участком из земель, покрытых поверхностными водами, не допускаются.