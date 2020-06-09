Условных террористов уничтожили

В Крыму пограничники провели командно-штабное учение «Лагуна-2020». В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области.

В Крыму пограничники провели командно-штабное учение «Лагуна-2020». В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области.

По легенде учения поступила информация о том, что вооруженная группа, принадлежащая к одной из запрещенных на территории РФ организаций, совершила захват российского рыболовецкого судна. Траулер находился на внешнем рейде порта Темрюк в акватории Азовского моря. Переговоры с преступниками не дали положительных результатов, в связи с чем руководством оперативного штаба было принято решение о введении режима контртеррористической операции.

В период проведения активной фазы учения пограничный спецназ нейтрализовал и уничтожил условных террористов, освободив заложников.

Результаты учений были высоко оценены его руководством. Отмечено, что основные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.