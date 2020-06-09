Ученые предложили брать воду из подземных водоносных горизонтов

Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект по добыче воды из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове.

Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект по добыче воды из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове.

«Под верхним уровнем рек находятся залежи галечников, то есть древние русла, по которым проходит водоносный горизонт. Например, инкерманский водозабор много десятилетий питает Севастополь как раз из таких галечников. Но сейчас большинство галечников разгружается в море. Мы знаем, как это изменить», — пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

По его словам, воду, которая будет точечно забираться из подруслового стока, можно аккумулировать в Межгорном водохранилище, которое сейчас практически пустое. Для этого нужен не слишком большой трубопровод. Ученые Крымского федерального университета совместно с севастопольской компанией «Энергостальпроект» уже сделали подробное экономическое обоснование этого технического решения. На реализацию этих проектов необходимо не меньше двух лет.

Согласно исследованиям ученых КФУ, много пресной воды уходит в море буквально «сквозь землю».

«Часть воды, которая попадает на склоны крымских гор, по трещинам и разломам, по карстовым каналам, через известняки попадает ниже уровня моря. Это происходит в таких районах как Тарханкут, Айя, Фиолент, Судак. Например, в районе мыса Айя есть достаточно крупный источник, вытекающий прямо из пещеры на глубине 10-12 м, который может питать населенный пункт с населением до 40 тысяч человек», — рассказал Г.Самохин.

Ученый утверждает, что при рациональном использовании воды Крым потенциально способен обойтись без дополнительных источников водоснабжения, таких как Северо-Крымский канал.