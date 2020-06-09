Подготовили законопроект про медаль для медсестер

Награду имени Даши Севастопольской для младшего и среднего медицинского персонала предлагают сделать и федеральной.

Награду имени Даши Севастопольской для младшего и среднего медицинского персонала предлагают сделать и федеральной.

В заксобрании на рабочем совещании комитета по образованию, науке, культуре и спорту обсудили предложение об учреждении награды для младшего и среднего медперсонала. Данная инициатива, исходящая от ряда общественных организаций Севастополя, была поддержана городским правительством. Уже подготовлен и внесен проект закона, которым эта медаль будет добавлена в список городских наград.

Согласно предложенному законопроекту «медалью имени Даши Севастопольской награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войн и труда».

«Учреждение этой награды позволит по достоинству оценить труд медицинских работников младшего звена. Кроме того, этой наградой мы отдадим дань памяти нашей прославленной соотечественнице, которую по праву можно считать олицетворением благородной профессии медсестры», — считает председатель городского парламента Владимир Немцев.

Вице-спикер Татьяна Лобач предложила обсудить, какие материальные поощрения будут сопутствовать награждению.

«Мы предлагаем только медаль, признание вклада наших медсестер или это будут льготы, материальное поощрение? Важно четкое понимание: каков размер премии или прибавки к пенсии. Все эти расходы должны быть заранее включены в региональный бюджет», — уточнила Т.Лобач.

Василий Пархоменко выступил с предложением обратиться в адрес комиссии по государственным наградам при президенте РФ от имени депутатов Севастополя.

— Считаю, что мы можем утвердить медаль на региональном уровне, но при этом обязательно написать обращение в комиссию, ходатайствовать о присвоении награде федерального значения. Это должно стать дополнительным стимулом для медицинских работников. Это не только повышение статуса нашего города, но и нашей Родины, которая, совершенно обоснованно, имеет право на первенство в этом благородном институте медицинских сестер, — обозначил он свою позицию.

Депутаты и приглашенные на заседание поддержали предложение В.Пархоменко.

Положение о награде и ее дизайн будут разрабатывать с участием общественности.