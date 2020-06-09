Ограничения по коронавирусу будут снимать с 11 июня

Режим повышенной готовности, в котором Севастополь живет с 1 апреля, решено начать снимать.

«В четверг надо будет провести заседание оперативного штаба по covid и принять решение по снятию ограничений. Мы находимся на втором этапе снятия ограничений, близки к третьему по показателям», — объяснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании городского правительства 9 июня.

По его словам, в городе новых непонятных очагов коронавирусной инфекции пока не выявлено. Все заболевшие — это контактные лица или привозные случаи, которые фиксируются и изолируются.

Все приезжающие в Севастополь, как из-за границы, так и других регионов России, включая моряков дальнего плавания, после экспресс-тестирования должны будут проходить самоизоляцию дома. В обсерватор отправят лишь лиц, которые контактировали с заболевшими коронавируской инфекцией.

С 15 июня к работе в полноценном режиме вернутся детские сады и будет официально открыт купальный сезон. Поликлиники и больницы возобновят работу 22 июня.

Ранее сообщалось, что пансионаты и гостиницы Севастополя начнут принимать постояльцев с 15 июня.

По данным правительства города, в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 177 человек, выздоровели 150, умерли трое.