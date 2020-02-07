Восьмой этап «Тавриды» прошел госэкспертизу

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство восьмого этапа строительства трассы «Таврида» в Крыму и выдали положительное заключение. Генеральный проектировщик — АО «ВАД», оно и строит эту дорогу.

В рамках последнего — восьмого этапа — запланирована реконструкция автодороги Р-27 Севастополь – Инкерман, а также строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце.

В ходе реализации проекта также построят транспортную развязку в районе полигона ТБО в Первомайской балке, реконструируют мост через реку Черная и два путепровода — через улицы Нефтяная, Чернореченская и железнодорожные пути, а также обустроят автобусные остановки.

Общая протяженность участка в рамках восьмого этапа — 6,25 км. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Строящаяся четырехполосная автомагистраль «Таврида» протяженностью более 250 км пройдет через весь Крым с востока на запад. Первые семь этапов — от Крымского моста до Мекензиевых гор под Севастополем строители обещали сдать в декабре 2020 года.