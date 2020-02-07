Строительный мусор из Загородной балки везут на Первомайский полигон

На Первомайский полигон ТБО, куда нельзя вывозить строительные отходы, везут строительный мусор от разборки бассейна в Загородной балке.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили читатели, проследившие перемещение самосвалов от объекта до места свалки. В редакцию прислали фото и видео, как самосвал стартует со стадиона 200-летия Севастополя в Загородной балке (пл.Восставших) и сворачивает на городской полигон ТБО в районе Первомайской балки.

Но, как пояснили «Севастопольской газете» в ООО «Благоустройство города «Севастополь» (региональный оператор по обращению с ТКО), принимать строительный мусор на Первомайском полигоне запрещено. Его должны возить в Белогорский район Крыма на полигон у села Тургеневка. Расстояние до него от севастопольского — 120 км.

Напомним, реконструирует спортивный комплекс в Загородной балке крымское ООО «Асгард». Дозвониться до подрядчика редакции не удалось: телефон, указанный в документах госконтракта на 1,6 млрд рублей, не отвечает.

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 3 февраля было дано поручение установить маячки на все машины, вывозящие строительный мусор в городе, чтобы отследить их конечный пункт.

«Чтобы каждый общественник мог зайти на сайт и посмотреть движение машин: кто чего возит, с какой лицензией, где, что и кто вываливает», — пояснил суть поручения врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Департаменту городского хозяйства дан месяц, чтобы запустить систему онлайн-слежения за грузовиками со строительными отходами. А пока она не работает, общественники это делают по старинке — офлайн.