ДИЗО не укладывается в сроки из-за Росреестра

В Департаменте по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Севастополя предупредили, что не могут оказывать госуслуги в срок из-за некорректной работы сервисов Росреестра.

Сроки оказания госуслуг Департаментом по имущественным и земельным отношениям могут быть увеличены в связи с некорректной работой официальных сервисов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и отсутствием возможности получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, сообщила пресс-служба ДИЗО.

— Наша работа напрямую связана с федеральными службами. Сбои в их работе сказываются на сроках исполнения нами государственных услуг, — пояснила пресс-секретарь департамента Екатерина Сергиенко.

После возобновления стабильной работы сервисов Росреестра госуслуги вновь будут оказываться в регламентные сроки, пообещала она.