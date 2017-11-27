В 2018 году полностью уберут незаконные рекламные конструкции

На улицах Севастополя останутся порядка 500 рекламных конструкций вместо двух тысяч, установленных в настоящее время, пообещал директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

На улицах Севастополя останутся порядка 500 рекламных конструкций вместо двух тысяч, установленных в настоящее время, пообещал директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

— Департамент архитектуры и градостроительства заключил соглашение с фирмой ООО «Стандарт строй», которая в рамках контракта будет заниматься сносом рекламных конструкций и вывесок. На прошлой неделе были демонтированы 53 рекламные конструкции и вывески, сейчас они размещены на площадке для временного складирования, где будут храниться месяц. После уплаты средств за демонтаж, данные конструкции возвратят их владельцам, — объяснил А.Моложавенко.

По его информации, более 360 конструкций будут снесены уже до конца года, а в следующем — планируется заключить еще один контракт, и более тысячи конструкций должны быть демонтированы.

— На сегодняшний момент разработана схема установки рекламных конструкций, которая проходит процедуру утверждения у отраслевых организаций. После согласования она будет утверждена, — дополнил директор департамента.

Он также сообщил, что департамент руководствуется принципом запрета на размещение в центральной части крупногарабаритных рекламных конструкций. Все они должны быть на периферии. Кроме того, во избежание визуального перекрытия, определено минимальное расстояние между конструкциями. Таким образом, в центре возможно размещение только небольших ситилайтов.

— В схеме будет 450-500 конструкций, на эту цифру и ориентируемся, — обещает А.Моложавенко.

Что касается рекламных «кастрюль», которые установлены на площади Восставших и у автовокзала, то, по словам А.Моложавенко, они на этих местах остаться не должны.