Материнский капитал получили 17 тысяч севастопольских семей

За время действия программы материнского капитала государственный сертификат получили 8,5 млн российских семей, в том числе 17,1 тысяч семей, проживающих в Севастополе.

За время действия программы материнского капитала государственный сертификат получили 8,5 млн российских семей, в том числе 17,1 тысяч семей, проживающих в Севастополе.

Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили 1,5 тысяч севастопольцев. Помимо этого ПФР принял 950 заявлений на обучение детей за счет материнского капитала и семь заявлений — на накопительную пенсию матери.

В 2016 году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно — социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению в России принято 115 заявлений, в том числе три заявления по г.Севастополю.

Справка

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря 2018 года включительно. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.