Госавтоинспеция тайно следит за маршрутками

В Севастополе Госавтоинспеция провела операцию «Автобус», используя скрытное наблюдение за соблюдением требований ПДД водителями маршрутных транспортных средств.

Во время движения городского автобуса вместе с ним на маршруте находится неприметный автомобиль, из которого автоинспекторы с помощью фотовидеокамеры фиксируют нарушения ПДД, совершаемые водителем общественного транспорта: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, опасное маневрирование, высадка пассажиров в неустановленных местах, нарушение правил перевозки пассажиров, непредоставление преимущества пешеходам.

После прибытия водителей-нарушителей на конечную остановку маршрута, сотрудники Госавтоинспекции составляют административные материалы за совершенные правонарушения.

В результате рейда автоинспекторы выявили 91 нарушение ПДД водителями автобусов. В 17 случаях транспортные средства эксплуатировались с техническими неисправностями, в 13 случаях водителями не использовались ремни безопасности, в 11 — перевозчики не использовали ближний свет фар во время движения, в девяти — водители нарушили правила перевозки пассажиров. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили 14 административных материалов в отношении должностных и пять административных материалов в отношении юридических лиц за нарушения правил перевозки пассажиров, осуществление технического контроля и медицинского осмотра водителей автобусов.

Госавтоинспекция обещает проводить подобные рейды регулярно, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по г.Севастополю.