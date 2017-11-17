Вручены награды фестиваля «Созвездие мужества»

Торжественная церемония награждения победителей IV регионального этапа IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» прошла в Севастополе 17 ноября.

Торжественная церемония награждения победителей IV регионального этапа IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» прошла в Севастополе 17 ноября.

Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества» — это комплекс мероприятий, который призван объединить представителей силовых ведомств, журналистов и общественность в решении общей задачи — повышения культуры безопасности нашей жизни.

В рамках фестиваля в Севастополе были проведены конкурсы на самых достойных представителей профессий и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России, а также конкурсы специальных номинаций, журналистских и фоторабот.

Награда за лучший материал в печатных СМИ вручена корреспонденту «Севастопольской газеты» Евгении Щербаковой.

«Число участников фестиваля «Созвездие мужества» растет с каждым годом, и все они поддерживают решение общей задачи — повышения культуры безопасности нашей жизни. Сегодня мы чествуем современных героев — пожарных, спасателей, представителей других профессий, журналистов и обычных людей, проявивших героизм и мужество, вовремя пришедших на помощь», — отметил начальник ГУ МЧС по Севастополю Сергей Клименко.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского этапа фестиваля традиционно пройдет в начале декабря в Москве.