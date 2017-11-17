Восстановить утерянный СНИСЛ легко

При утере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), обратитесь в Пенсионный фонд.

СНИЛС используется как для учета сведений, определяющих пенсионные права граждан, так и для учета операций, связанных с его пенсионным обеспечением в процессе назначения и выплаты пенсий. Помимо этого, он является основным идентификатором при предоставлении государственных услуг в электронном виде, что, в свою очередь, сокращает количество документов, необходимых при личном обращении в государственные органы, и значительно экономит время.

В случае, когда свидетельство утеряно, его можно легко восстановить. Если гражданин работает, он может обратиться в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. При обращении через работодателя, дубликат будет выдан в течение 5-ти дней.

Если гражданин относится к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), ему необходимо обратится в Пенсионный фонд России по месту своей регистрации в качестве страхователя с паспортом и заявлением о выдаче дубликата.

Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении СНИЛСа в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

Если утерянный документ был оформлен на ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, то по всем вопросам восстановления свидетельства в территориальные органы ПФР должны обращаться родители (или опекуны, или представители) ребенка. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и свидетельство о рождении ребенка.

При утере документа ребенком, достигшим 14 лет и получившим паспорт, он может сам восстановить его, обратившись без родителей в территориальные органы ПФР по месту регистрации или фактического проживания.

Обратите внимание! При личном обращении дубликат страхового свидетельства выдается гражданину в режиме онлайн.