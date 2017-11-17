Водяные скважины станут доступнее

Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) уже несколько месяцев работает над выявлением и оценкой технологического состояния водозаборных скважин на территории города. Согласно изменениям в дачное законодательство, с 2019 года садоводам не нужно будет получать никаких документов для того, чтобы пробурить скважину — использование водных недр для них станет упрощенным.

Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) уже несколько месяцев работает над выявлением и оценкой технологического состояния водозаборных скважин на территории города. Согласно изменениям в дачное законодательство, с 2019 года садоводам не нужно будет получать никаких документов для того, чтобы пробурить скважину — использование водных недр для них станет упрощенным.

Госконтракт с заданием на выявление и исследование скважин в Севастополе заключен с Севприроднадзором еще 16 июня. Экологи должны провести инвентаризацию и технически описать подземные водозаборы (статические и динамические уровни подземных вод), находящиеся на землях Севастополя. Задача, которая стоит перед специалистами — это первичная оценка современного состояния выявленных скважин.

По информации специалистов ГУ природных ресурсов и экологии Севастополя, многие водяные скважины в регионе являются заброшенными или неучтенными, некоторые нуждаются в ликвидации. В процессе инвентаризации, в том числе, специалисты должны установить, будет ли севастопольскому водозабору грозить загрязнение в будущем.

Проверке подлежат скважины, которые известны управлению: это оформленные по закону скважины юрлиц и скважины водоканала.

С сентября муниципальные власти начали размещать объявления о том, чтобы граждане обеспечивали доступ инспекторов ГУ природных ресурсов и экологии к скважинам, находящимся на территории частной собственности. При проведении проверки председателям садоводческих товариществ рекомендовалось иметь при себе паспорт на скважину, лицензию (на добычу водных ресурсов) и «все сопутствующие документы».

Частные лица также могут пользоваться скважинами для водозабора, но только в том случае, если этот водозабор происходит не из водоносного горизонта общего пользования (который эксплуатирует водоканал). Глубина залегания общего водоносного горизонта в разных районах разная — есть скважины водоканала, где вода встречается уже на глубине четырех метров.

В настоящее время получение лицензии на пользование недрами (вода — это тоже продукт недропользования) необходимо, если потребляется более 100 кубометров воды в сутки или используется общий водоносный горизонт (который питает центральное водоснабжение) и горизонты ниже него. Комплект документов на лицензию подается в управление, и через два месяца такую лицензию можно получить — она дает право на пользование водой уже до 500 кубометров в сутки. Порядок получения лицензии на водяную скважину определен постановлением правительства Севастополя №1098 от 17 ноября 2016 года.

Однако, с 1 января 2019 года вступает в силу принятый летом 2017 новый федеральный закон №217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Этот закон, в том числе, вводит новую норму в закон «О недрах», в которой уточняется, что садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества (СНТ и ОНТ) вправе осуществлять добычу подземных вод для хозяйственно-бытовых целей «без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ». Это будет только через год, пока что скважины — дело дорогое.

Но, к примеру, централизованный водопровод — дело еще более затратное, поэтому дачники предпочитают бурить либо индивидуальные, либо общие скважины. Расходы на все исследования, экспертизы и согласования по водозаборной скважине в настоящее время достигают 500-900 тысяч рублей.

Поэтому большой радостью для садоводов становится новый порядок: в течение двух лет можно будет пользоваться общими скважинами без лицензии, а за это время правительство РФ подготовит упрощенный порядок лицензирования скважин для СНТ и ОНТ.

— Следует отметить, что получать лицензию на скважины и колодцы на индивидуальных участках не нужно ни по старому, ни по новому закону, — уточняет председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Председатель Общественной региональной организации «Городская ассоциация садоводов города Севастополя» Людмила Хрусталёва, в свою очередь, говорит о сложностях, которые пока что остро присутствуют в жизни севастопольских дачников.

— Дело в том, что многие уже получили лицензию на воду, а с 1 января 2019 года лицензирование будет не нужно. Но те садоводы, кто уже получил лицензию в 2014-2016 годах, должны провести исследование недр (тоже не очень понятно, зачем, ведь в советское время, когда бурили эти скважины, пользователи получили техпаспорта на них — там вся информация по скважинам есть: что исследовать?). Извините, 850 тысяч взять со старушек на эти исследования — это мало или много? Но если этого не сделать, мы вынуждены закрыть эти скважины до 2019 года. А чем поливать? Едешь на Фиолент, там все в зелени, а ведь люди булыжники по три тонны поднимали, чтоб вырастить этот сад! Другая ситуация — есть старая военная скважина на территории СТ, которая осыпалась в 1965 году. Садоводы готовы ее почистить — дайте возможность! Воду покупают через посредников — это дорого. Но нет! Нельзя. Скважина военная — лучше пусть никому не достанется, — сетует Л.Хрусталёва, добавляя, что результатом очередного общего собрания садоводов станет резолюция, с которой руководитель ассоциации будет обращаться в заксобрание и правительство города — с целью поиска совместного решения об упрощенном способе использования водозаборных скважин до 2019 года.

Встреча с чиновниками и совместный поиск ответов на насущные вопросы — это традиционное мероприятие, регулярно проводимое ассоциацией раз или два в год. В этот раз ноябрьская встреча, где обсуждались проблемы садоводов, собрала председателей 197 садовых товариществ.