В музей сложно попасть, но стоит

На втором этаже здания управления Севастопольского морского госпиталя расположен народный медицинский музей. И хотя попасть с улицы сюда сложно, если выпадет такая возможность — постарайтесь ею воспользоваться.

На втором этаже здания управления Севастопольского морского госпиталя расположен народный медицинский музей. И хотя попасть с улицы сюда сложно, если выпадет такая возможность — постарайтесь ею воспользоваться.

Сам 1472-й Военно-морской клинический госпиталь им.Академика Пирогова является ровесником Севастополя, появившись в 1783 году. Однако музейная комната возникла лишь в 1971 году по инициативе терапевта Владимира Кондратьева. С тех пор сменилось три директора, и сейчас работой музея руководит заслуженный врач Республики Крым Александр Зубарев.

Госпитальный музей одновременно является нештатным филиалом военно-морского музея Севастополя и Центрального военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге. При этом сам народный музей также имеет два внештатных филиала в Севастополе: реконструированный подземный госпиталь на 35-й береговой батарее и экспозицию медицинского пункта периода первой обороны Севастополя на Михайловской батарее.

Несмотря на небольшой размер помещения, музейная комната вмещает несколько тысяч экспонатов, разделенных по исторической хронологии от времен создания госпиталя до сегодняшнего дня.

Один из самых старинных экспонатов — это хирургический набор, который, как принято считать, принадлежал основоположнику русской военно-полевой хирургии Николаю Пирогову. Отдельного внимания заслуживает наркозная маска, когда пациенту на лицо клали марлю, на которую капали определенное количество эфира. Опытный наркотизатор знал точное количество капель в зависимости от глубины необходимого наркоза. Большинство самых старых экспонатов появилось в музее после ремонтных и строительных работ на территории самого госпиталя. Некоторые ценные предметы, найденные в результате поисковых работ, переданы сотрудниками отряда «Долг». Множество личных вещей дарят музею ветераны или их родственники.

Много внимания и места в экспозиции отведено практической деятельности врачей на кораблях Черноморского флота. Представлено множество черно-белых репортажных фотографий, собраны ставшие уже раритетом медицинские приборы. Наряду с заспиртованной муреной, выловленной в 1968 году на рейде египетского Порт-Саида сотрудниками 470-й медлаборатории ЧФ, можно увидеть сердце больного мужчины средних лет, также помещенное в банку с раствором.

По словам А.Зубарева, каждую неделю в музее проводятся экскурсии. Основные посетители — это пациенты госпиталя, ветераны и моряки кораблей и частей флота. Также посмотреть на медицинскую экспозицию приходят группы учащихся школ города и медицинского колледжа им.Жени Дерюгиной и делегации от севастопольского бюро экскурсий.