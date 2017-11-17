Хотят пустить электричку из Крыма в Краснодар

Министерство транспорта Крыма рассматривает возможность запуска электропоездов между Краснодарским краем и полуостровом после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки по строящемуся Крымскому мосту.

Министерство транспорта Крыма рассматривает возможность запуска электропоездов между Краснодарским краем и полуостровом после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки по строящемуся Крымскому мосту.

Об этом сообщил ТАСС министр транспорта региона Игорь Захаров.

«Между Краснодарским краем и Крымом вопрос о введении пассажирского сообщения электричками рассматривается уже сейчас. Ведутся переговоры, есть заинтересованные коммерческие структуры, которые готовы вкладывать деньги», — сказал он.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Автомобильное движение по мосту откроется в 2018 году, железнодорожное — в 2019 году.